В Кировской области запустят новую инвестпрограмму поддержки предприятий

В Кировском регионе формируется новая инвестиционная программа по поддержке предприятий. Об этом стало известно по итогам визита председателя правительства Александра Чурина в Белохолуницкий район.

В ходе рабочей поездки председатель кировского правительства познакомился с производством ООО «Клевер». Компания работает в регионе с 2004 года и выпускает одежду и белье под торговой маркой CLEVER WEAR.

В 2016 году руководство «Клевера» приняло решение расширить производство, увеличив ассортимент товаров. Поддержку в этом вопросе оказали органы власти, которые предоставили компании здание в райцентре на условиях льготной аренды и помогли реконструировать объект под заданные цели.

Также благодаря господдержке был решен и кадровый вопрос. На базе Белохолуницкого филиала КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» была открыта бесплатная группа подготовки операторов швейного оборудования.

В результате инвестпроект был успешно реализован. Объем финансовых вложений составил 22,4 миллиона рублей против запланированных 18. В 2020 году «Клевер» частично перепрофилировал производство под изготовление защитных масок. Объем продукции составил до 5 тысяч штук за смену.

На встрече с Александром Чуриным учредитель ООО «Клевер» Сергей Юдинцев озвучил ряд предложений по развитию малых и средних предприятий в Кировской области. Председатель правительства ответил, что работа в заданных направлениях уже ведется. В настоящее время в регионе готовится новая инвестиционная программа по поддержке предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

— В планах – запуск нового инвестиционного цикла, в который будет включен комплекс мер поддержки, которые мы сможем оказывать предприятиям. Это и предоставление инфраструктурных мер поддержки, и создание всей необходимой инфраструктуры, и энергообеспечение, и предоставление земельных участков. Также сюда войдут мероприятия по кластерному развитию, — рассказал Александр Чурин.

Напомним, что Белая Холуница является территорией опережающего социально-экономического развития. Здесь снижены налоговые ставки для предпринимателей и имеется ряд преференций по ведению бизнеса и созданию новых производств.