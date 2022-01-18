В Кировской области зафиксирован первый случай заражения омикроном

В Кировской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса — омикроном.

Об этом сообщил в соцсетях первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

«Пациент находится на лечении в инфекционном госпитале, за пределы страны не выезжал. На сегодняшний день состояние пациента средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Стоит отметить, что пациент вакцинирован, но с момента прививки прошло более полугода.

В текущей ситуации главное — соблюдать все меры санитарной безопасности и вовремя вакцинироваться и проходить повторную вакцинацию для поддержания иммунитета против COVID-19. В системе здравоохранения и на уровне правительства региона сделано все, чтобы встретить новую волну», — отметил Дмитрий Курдюмов.