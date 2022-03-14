В Кировской области зацвела верба

В середине марта жители Кировской области заметили цветущую вербу. Фотография весеннего дерева появилась в группе «Типичный Киров».

Снимок был сделан в поселке Мурыгино. «Верба зацвела! Весна!» – пишет автор фото.

Ранее кировчане заметили на деревьях набухшие почки. Весенние фото были сделаны на солнечной стороне набережной Грина в конце февраля. Правда, после потепления пришли мартовские морозы.

Однако синоптики говорят, что настоящая весна уже на подходе. Когда она начнется, мы рассказывали здесь.

Фото: vk.com/etotkirov