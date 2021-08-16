В Кировской области завершились раскопки скелета ихтиозавра

В Нагорском районе завершились раскопки найденного скелета ихтиозавра.
Уникальная находка доставлена в лабораторию. Об этом сообщается в группе Вятского палеонтологического музея «ВКонтакте».
Останки ихтиозавра в поселке Синегорье обнаружили в июле. Возраст находки составил около 180 миллионов лет. Скелет древнего ящера размером около 7 метров сохранился практически полностью.
— Мы обязательно будем писать обо всех этапах изучения скелета этого морского ящера, который поможет ответить на многие вопросы про жизнь в морях юрского периода! – говорят сотрудники музея.