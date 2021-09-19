В Кировской области завершилось голосование на выборах-2021

В Кировской области завершились выборы депутатов в Государственную Думу, Законодательное собрание, представительные органы муниципальных образований.

В 20:00 закрылись все 1 165 избирательных участков, работающих на территории региона. Избирательная комиссия Кировской области сейчас собирает данные о явке избирателей по итогам трех дней. В участковых избирательных комиссиях начинается выемка бюллетеней и подсчет голосов. Это происходит в присутствии наблюдателей и под объективами видеокамер.

Центр общественного наблюдения (г. Киров, ул. Преображенская, 41), созданный Общественным штабом наблюдения за выборами, продолжает свою работу.