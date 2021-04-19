В Кировской области завершился экологический проект

Подведены итоги экологического проекта «ПРОкачаем школы». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на формирование экологической культуры в обществе и создание системы раздельного сбора отходов.

Разработкой концепции занимались организация «Чисто Вятка», региональное отделение партии «Зелёные» и Информационный центр по атомной энергетике (ИЦАЭ), а содействие оказали несколько региональных министерств. В основе проекта — развитие критического мышления, коммуникативных навыков и практическое применение знаний в сфере осознанного потребления и раздельного сбора мусора.

В проекте участвовало несколько тысяч учащихся. Помимо Кирова, в нём были задействованы школы Кирово-Чепецка и Мирного.

«Экологическое просвещение, которое есть сейчас, зачастую не очень интересно учащимся – стоит педагог и рассказывает, что загрязнять природу плохо, — говорит Александр Штин, один из авторов проекта. — Мы решили добавить в эту работу креатива. Выбрали форматы ток-шоу, дебатов и экологической игры, поскольку они дают возможность привлечь максимальное количество школьников. Параллельно проводили акции по сбору вторсырья и батареек.

Дети увлеклись этой темой. Они делали посты в соцсетях, где рассказывали о проекте друзьям и знакомым. Надеюсь, кто-то из них в перспективе вступит в корпус общественных инспекторов экологического контроля».

«Из-за пандемии формат проекта пришлось поменять, — рассказывает Ольга Шаклеина, председатель регионального отделения партии «Зеленые» — Если раньше мы ходили по школам и сами всё проводили, то в этом учебном году раздали в учебных заведениях методические материалы, и учителя с ребятами организовали занятия. Где-то школьники сами выходили на нас. Были примеры, когда они даже усовершенствовали нашу методику и задействовали онлайн-формат через Zoom.

В ходе ток-шоу и последующих дебатов все школьники были разделены на три группы. Первая отстаивает позицию, что в экологических проблемах виноваты власти, вторая – что граждане. Третья группа – зрители, с которыми работают ведущие ток-шоу. Это сами ребята – волонтеры, которые прошли у нас обучение. Результатом мероприятия становится обмен мнениями о том, как улучшить ситуацию. Чаще всего звучат предложения чаще организовывать субботники, увеличить количество урн, сортировать мусор.

А посредством экологической игры мы приучали школьников к осознанному потреблению. В итоге ребята подходят к основной цели проекта — внедрению раздельного сбор отходов в школах и формированию ответственного отношения к природе.

Кроме того, по ходу проекта началась разработка онлайн-курса по основам экологичной жизни».

Награждение самых активных участников проекта прошло в кинозале ИЦАЭ. Они получили призы – наборы для выращивания зелени, а также сыграли в интеллектуальную игру «Сделай ставку».

Фото предоставлено ИЦАЭ.