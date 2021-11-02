В Кировской области ждут две крупные поставки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В регионе усилена прививочная кампания против COVID-19 инфекции. За минувшие выходные укол сделали 9 тысяч кировчан. Всего с начала кампании полный курс вакцинации сделали порядка 422,5 тысяч жителей.

— Сейчас в регионе достаточно препаратов для прививок: в медпунктах 80 тысяч доз вакцины. Из них около 55 500 доз «Спутник V», почти 16 300 доз «ЭпиВакКорона», 312 доз – «КовиВак», а также 7 887 доз «Спутник Лайт», – рассказал Андрей Черняев.

Сегодня в течение дня ожидается еще одна поставка «Спутник Лайт» в количестве 18 150 доз. Через пару дней — 54 600 доз вакцины «Спутник V».

Напомним, сейчас в области можно сделать прививку более чем в сотне пунктов вакцинации, которые ждут кировчан ежедневно.

– От того, насколько ответственно кировчане подойдут к вопросу в ближайшие дни, будет зависеть дальнейшая ситуация: удастся ли сдержать эпидемию или будет новая, более сильная волна. Призываю наших жителей, в эту неделю, объявленную нерабочей, быть дома, ограничить общение и обязательно найти время сделать прививку, – попросил Дмитрий Курдюмов.

Фото: kirovreg.ru