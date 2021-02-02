В Кировской области женщина погибла от раны в грудь

Убийство произошло в первый день февраля в деревне Подрезчиха Белохолуницкого района.

В доме на улице Железнодорожной 54-летний мужчина выпивал вместе со своей 36-летней гражданской женой. В процессе застолья собутыльники поругались, а затем и подрались. В порыве гнева мужчина схватил нож и ударил свою подругу в грудь.

На «скорой» раненую доставили в больницу, однако спасти не сумели. Пострадавшая скончалась.

Агрессора задержали полицейские. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают, что толкнуло мужчину на преступление.

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