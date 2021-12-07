В Кировской областной больнице побывала съемочная группа «России 24»

7 декабря Кировскую областную клиническую больницу посетила съемочная группа телеканала «Россия 24». Клиника стала одной из точек съемки для нового фильма журналиста Алексея Михалева.

Картина станет вторым фильмом Михалева про Кировскую область. Первый назывался «Солнце средней полосы» и рассказывала о «визитных карточках» региона – заводе «Молот-оружие», народных промыслах, киберспорте и, конечно, лесной отрасли.

Темой второго фильма станет реализация нацпроектов в регионе. Среди них – нацпроект «Здравоохранение». В его рамках кировская областная больница получила новое оборудование – 2 ангиографических комплекса. С их помощью врачи будут проводить стентирование центральных и периферических артерий, диагностику и лечение нарушений ритма сердца, эмболизацию аневризм головного мозга и опухолей. Также комплексы позволяют проводить сложнейшие операции при сосудистых катастрофах.

За год в отделении рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения КОКБ проводится более 7 тысяч лечебно-диагностических процедур и устанавливается 900 электрокардиостимуляторов. В 2022 году обновление материально-технической базы больницы будет продолжено.

Фото: Вадим Ральников