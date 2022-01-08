В кировской полиции рассказали о штрафах за катание на «ватрушках».

Кировчан просят воздержаться от любимых зимних забав: «ватрушек», надувных санок и сноубордов, прикрепленных к транспортным средствам.

Сотрудники ГИБДД рассказали о том, что опасно кататься прицепившись к движущемуся транспорту. Мало того, что надувные сани неуправляемые и непредсказуемые: они уже не раз калечили детей и взрослых, и даже отнимали у них жизнь, но и могут спровоцировать аварии.

Если скатившись с горы ватрушка окажется на проезжей части, то действия ее хозяина будут расцениваться как нарушение Правил дорожного движения. За это «наездника» могут оштрафовать на 800 рублей.

Если «ватрушка» прицеплена к машине или снегоходу, то отвечать придется водителю. Ему назначат штраф — тысячу рублей. Если же его «пассажир» разобьется и умрет — водителю грозит уголовная ответственность.

Кировчан просят донести до своих детей информацию о том, как и где можно кататься на ватрушках безопасно и не показывать пример экстремальных покатушек.

Фото: prizyv.ru