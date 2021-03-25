В ХК «Родина» подтвердили продолжение сотрудничества с Рушкиным

Андрей Рушкин останется главным тренером кировской «Родины». Об этом сообщается на сайте клуба.

В ближайшее время с Андреем Анатольевичем будет подписано новое соглашение.

Рушкин возглавляет «Родину» с февраля 2020 года. До этого он работал с красногорским «Зорким» и «Байкал-Энергией» из Иркутска.

По словам тренера, по окончании сезона команда проводит восстановительные мероприятия. А с апреля начнётся базовый сбор с упором на физическую готовность, чтобы хоккеисты в оптимальном состоянии.

Ранее мы сообщали, что у ХК «Родина» сменился директор.

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