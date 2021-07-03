В кировской сауне женщина разбила окно, чтобы вынести кассу

Происшествие случилось на этой неделе на Кирпичном переулке в областном центре.

Кировским стражам правопорядка поступил сигнал тревоги из одной из саун. Прибыв на место происшествия оперативники выяснили, что преступник попал в помещение разбив окно. Причем сделала это женщина. Неизвестная вынесла из кассы 5 тысяч рублей.

Наряд ППС задержал подозреваемую. Ее привезли в отдел полиции, где на нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что в Кирове раскрыли семейный наркобизнес.