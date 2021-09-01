В кировской школе №26 встретили новый учебный год

Школа №26 — одна из крупнейших в Кировской области. 1 сентября в ней за парты сели свыше 1600 школьников, из которых около тысячи — младшеклассники. В их числе — ребята из 4 «В» — это ученики подшефного класса губернатора Игоря Васильева.

От имени команды правительства области он поздравил ребят с началом школьных занятий и рассказал о совместных планах на предстоящий учебный год. Акцент будет сделан на культурных мероприятиях — посещении музеев, театров, концертов. Кроме того, школьники пообещали Васильеву определиться с будущей профессией и хорошо учиться.