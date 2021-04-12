В кировской столовой работало подпольное казино

Кировские следователи возбудили уголовное дело по статье незаконная организация и проведение азартных игр.

В нашем городе, который не входит в состав игровой зоны, эта деятельность под запретом. Однако предприимчивого горожанина это не остановило.

Известно, что началось всё в прошлом году. Человек, чья личность сейчас устанавливается, решил обогатиться, организовав своё казино. По факту это был клуб, где играли на игровых автоматах, устройствах в азартные игры. Клиентов было достаточно.

Примечательно, что запрещённый клуб организаторы сделали прямо в известном заведении общепита на улице Андрея Упита, 16. Об этом узнали правоохранители. Они прибыли на место и закрыли игровой зал. Сейчас обстоятельства выясняются. Следователи устанавливают людей, которые могли быть причастны к этому бизнесу.

Представители Следственного управления СК РФ по Кировской области просят горожан быть внимательными и проявить активную гражданскую позицию. Необходимо сообщать о фактах незаконных игр по телефонной линии 485-100.

Фото: kirov.sledcom.ru