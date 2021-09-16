В кировской церкви появился новый колокол

В кировской церкви священномученика Михаила Тихоницкого появился новый колокол. Об этом сообщается на сайте храма.

На колокольне храма были установлены 4 колокола. Недавно благотворители пожертвовали еще один. В начале сентября его освятили и отслужили особый молебен о его сохранении. Также прихожанам продемонстрировали, как будет звонить новый колокол.

Как отмечается на сайте Вятской епархии, колокола играют большую роль в церковной жизни, своим звоном пробуждая людей от мирской суеты. Считается, что колокольный звон имеет особое благодатное звучание, являясь «молитвой в звуке».

Ранее мы писали, что в Кировской области мужчина погиб, восстанавливая церковь.