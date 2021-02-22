В кировской УК рассказали о раздельном сборе мусора

Управляющая компания «Азбука быта» первой в Кирове совместно с жителями внедрила проект по раздельному сбору отходов. О его результатах и участии в пилотном проекте министерства охраны окружающей среды и «Куприта» рассказывает генеральный директор УК Татьяна Демина.

— Раздельный сбор был внедрен в «Метрограде». Отмечу активную позицию собственников — они обратились с предложением, и мы организовали площадку. Она работает в определенное время: сотрудник компании и волонтер от жителей открывают ее, и все желающие (даже не из «Метрограда») могут оставить там мусор. Мы его сортируем и сдаем.

На вырученные средства оборудовали велопарковку и провели благоустройство. Да, пока эффект небольшой, но все равно эксперимент получился успешным, и сейчас мы решили принять участие в пилотном проекте по обустройству таких площадок. В его рамках мы установили контейнеры для раздельного сбора в «Урванцево».

Очень важно масштабировать такой опыт, поскольку у жильцов появляется хорошая возможность снизить объемы отходов и получать доход от сдачи мусора. Пока, к сожалению, не все управляющие компании готовы внедрять раздельный сбор, поскольку это довольно трудоёмкий и небыстрый процесс: организовать площадку, согласовать её с собственниками, выделить человека, который займется обслуживанием и т.д. Но другого пути нет — экологичность — это тренд, и за ней будущее.

Кроме того, планируем организовать акцию по сбору ненужной оргтехники, мониторов, клавиатур и др. Всего этого много и в домах, и в офисах — дадим людям возможность сдать ненужное. Будет первый подобный опыт — посмотрим, как получится.