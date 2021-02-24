В Кировскую область идет потепление

Аномальные морозы начинают отступать. В Кировскую область наконец-то придет предвесенняя погода.

Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», пик похолодания миновал 23 февраля. Рекордные морозы были отмечены в Кирсе — -40,1 градуса. Это минимум с января 2017 года.

Но уже 24 февраля в Кировской области станет значительно теплее. Днем солнце прогреет воздух до -17 градусов. Ночь будет ясной и морозной — до -27.

25 февраля ожидается небольшой снегопад и -16 днем. Ночью будет всего на 2 градуса холоднее.

26 февраля снегопад усилится, а температура воздуха поднимется до комфортных -12. Ночь также ожидается облачной и относительно теплой.