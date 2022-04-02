В Кировскую область идут сильные снегопады

В воскресенье, 3 апреля, Кировскую область накроет сильный снегопад. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

По информации паблика, к нашему региону подойдет теплый фронт обширного средиземноморского циклона. Он принесет потепление и дожди с мокрым снегом.

— Есть вероятность переохлажденного дождя, гололедных явлений, налипания мокрого снега и падения деревьев под его тяжестью.

По прогнозам за сутки может выпасть до 20 миллиметров осадков. Температура воздуха в Кирове при этом будет вполне весенней – до +6 градусов. На юге области возможно потепление до +12, а на севере – похолодание до -4.