В Кировскую область могут приехать блогеры со всей России

Рассматривается возможность провести на территории нашего региона блог-тур для привлечения туристов.

Члены молодёжного парламента Кировской области предложили свою идею как привлечь в наш регион больше путешественников. Туры по России всё больше набирают популярность. Многие осваивают сельский туризм, отправляются погулять в разные города.

Кировская область богата на достопримечательности. У нас много интересных мест, завораживающая природа, памятники. Идею как привлечь туристов предложили в местном молодёжном парламенте.

Так, предполагается устроить в нашей области блог-тур. Пригласить блогеров со всей страны, которые бы узнали что-то новое, побывали в заповедных уголках, рассказали о путешествии своим подписчикам.

Как отметил заместитель председателя регионального Молодёжного парламента Дмитрий Шатунов, среди других локаций можно включить места боевой славы. Отправится по мемориальным комплексам, музеям. Кроме того, участники тура могли бы сами привести в порядок памятник в одном из районов. Всё действо они транслировали бы в соцсетях.

Ранее в рубрике «Блог его знает» кировские блогеры рассказали про священную марийскую рощу и вятскую «кавалерист-девицу».

Фото: yandex.ru