В Кировскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

9,6 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибыли в регион на этой неделе. Поступившая партия будет распределена по прививочным пунктам региона.

В районы вакцину доставляют вертолеты санавиации. Так, на днях партия «Спутника» в специальном холодильнике была направлена в Подосиновский район при эвакуации пациента.

Как отметил министр здравоохранения Андрей Черняев, в настоящее время вакцина имеется на всех пунктах, а на предприятиях региона работают мобильные прививочные бригады. Продолжает работу и выездной пункт вакцинации в ЦУМе.

– Сделать прививку от COVID-19 в торговом центре жители Кирова смогут с 14 по 16 апреля, – рассказал Андрей Черняев.

В настоящее время рассматривается возможность открытия мобильных пунктов вакцинации и в других торговых центрах Кирова.

Темпы вакцинации значительно выросли. Число привитых жителей доходит до 5 тысяч в сутки.

Ранее мы писали, что от коронавируса привился еще один известный кировчанин.