В Кировскую область поступили 8 «социальных» автомобилей

В Кировскую область поступили еще 8 машин для перевозки пожилых и маломобильных граждан. Машины были закуплены в рамках нацпроекта «Демография» и уже переданы в комплексные центры соцобслуживания.

Новые автомобили получили Оричевский, Зуевский, Юрьянский, Унинский, Подосиновский, Уржумский, Верхнекамский и Яранский районы. Они оснащены подъемником и специальной подножкой и будут использоваться для доставки пожилых маломобильных граждан в группы присмотра и поликлиники.

Также машины могут использоваться в качестве «социального такси» для доставки маломобильных граждан и детей-инвалидов в учреждения социальной защиты, культуры, медико-социальной экспертизы, а также в отделения ПФР. Воспользоваться автомобилем можно бесплатно или за частичную плату в зависимости от категории гражданина и местонахождения объекта. Заказать машину можно, позвонив в комплексный центр по месту жительства.

«Социальные» автомобили весьма востребованы среди населения. В 2021 году услугами спецтранспорта воспользовались почти 3,5 тысячи человек.

Среди них – Иван Скоробогатых из Оричевского района. С сентября мужчина посещает группу дневного присмотра при комплексном центре соцобслуживания. Иван передвигается на коляске, но это не мешает ему вести активный образ жизни. В центре он участвует в мероприятиях, общается с другими людьми и даже изучает компьютер.

Очередное мероприятие состоится 3 декабря. На него Иван поедет на новенькой машине.

— Я очень ждал, когда в нашем районе появится такой автомобиль. Раньше добираться до Оричей из Зенгино, а это больше 10 километров, приходилось на автобусе с сопровождающим. Теперь меня будет забирать комфортная машина прямо от дома, — говорит Иван.

Обновление материальной базы соцучреждений будет продолжено. Этому способствует социальная направленность бюджета на ближайшие годы. Напомним, что по поручению губернатора Игоря Васильева, в бюджете сохранены все меры социальной поддержки населения.