В Кировскую область поступило еще 27 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Кировскую область доставлено еще 27,4 тысячи доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Глава минздрава призвал кировчан прививаться активнее, благо вакцина имеется в достаточном количестве.

– Особое внимание хотелось бы обратить на необходимость вакцинации среди граждан, работающих в сфере услуг, а также кировчан, которые собираются отправиться в отпуск в курортные регионы. Чтобы прививка была эффективна, курс вакцинации необходимо пройти до отъезда, — сказал Андрей Черняев.

В настоящее время вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли 208 тысяч жителей области. Плностью завершили курс около 167 тысяч человек.

Где можно сделать прививку:

До 2 июля в Кирове работает мобильный прививочный пункт на парковке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето». Сделать прививку здесь можно ежедневно с 10 до 18 часов.

До 8 июля включительно в будние дни с 9 до 17 часов работает выездной пункт вакцинации от COVID-19 на Театральной площади. ⠀

До 15 июля сделать прививку можно в прививочном пункте в парке имени Кирова. Он работает ежедневно с 13 до 20 часов.

Пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах городских и районных поликлиник, по заявкам работодателей в организации и на предприятия организуются выезды мобильных прививочных бригад. ⠀

Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.

Ранее в ходе прямой линии с губернатором Игорем Васильевым кировчане поинтересовались, можно ли сделать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно, если из-за несделанной прививки срывается отпуск. Андрей Черняев пояснил, что в данном случае тестирование проводится за счет граждан. Бесплатный ПЦР-тест назначает только лечащий врач при проявлении исмптомов заболевания.