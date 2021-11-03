В Кировскую область поступило еще 5 тонн кислорода для пациентов с COVID-19

Пермский истребительный авиаполк передал инфекционным госпиталям Кировской области 5 тонн сжиженного кислорода. Его получат пациенты с коронавирусом, нуждающиеся в кислородной поддержке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Кировская область получила 3 тонны кислорода из авиационных частей Центрального военного округа. Как отметили в ЦВО, на боеспособность частей это не повлияет.

Жидкий медицинский кислород производят с помощью автомобильных кислорододобывающих станций. Это оборудование позволяет получать газ для дыхания в полевых условиях. В армии его используют в кислородной системе самолетов для поддержания жизнедеятельности экипажа при высотных полетах.