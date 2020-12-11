В Кировскую область поступят новые «скорые»

Распоряжение о закупке новых машин «скорой помощи» для регионов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На закупку 180 автомобилей выделено почти 600 миллионов рублей.

Из распоряжения следует, что новые машины «скорой» получат Чувашия, Краснодарский край, Псковская, Тульская, а также Кировская области.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, из-за пандемии коронавируса вся система здравоохранения, включая службы скорой помощи, испытывает повышенную нагрузку. Поэтому правительство поможет субъектам РФ расширить парк машин «скорой».

Новые автомобили поступят в регионы до конца 2020 года.

Стоит отметить, что в этом году Кировская область уже получила новые почтовые автомобили, машины для перевозки маломобильных граждан, а также служебные авто для Госавтоинспекции.