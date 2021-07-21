В Кировскую область прибудет икона, укрепляющая взаимоотношения в семье

Образ Александра Невского с частицей его мощей уже на этой неделе доставят в один из храмов региона.

Жители Кировской области смогут поклониться и попросить заступничества перед иконой святого благоверного князя Александра Невского. 23 июля её доставят в наш регион. Она представляет собой образ Александра Невского с частицей его мощей.

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого. Сам князь при жизни прославился своими мужеством и доблестью. Молитва перед образом поможет обрести эти качества. Кроме того, у святого можно просить мужества и заступничества при несправедливых обидах. Александр Невский также поможет в укреплении семьи, исцелит от недугов.

23 июля икону доставят в город Слободской. На протяжении чуть меньше недели икона будет находиться в местном Екатерининском храме. После отправится в приходы Вятской Епархии. Поклониться ей смогут многие жители Кировской области.

Фото предоставлено Вятской Епархией