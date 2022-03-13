В Кировскую область прибудут 536 переселенцев из ЛНР и ДНР

Кировская область примет 536 переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Документ утверждает распределение по регионам людей, вынужденно покинувших территорию Украины. По официальным данным, всего в Россию прибыли 95909 человек.

Кировская область примет 536 переселенцев. Это не самая большая цифра в ПФО. Больше всех в округе — 2230 человек — разместит Пензенская область. Меньше всех — Республика Марий Эл: 280 человек.

Ранее мы писали, что жители Кировской области готовы предоставить жилье переселенцам из ЛДНР.