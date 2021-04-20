В Кировскую область приедут известные блогеры

В России началась регистрация участников на проект «Блог-туры «Путешествуем по России». В рамках проекта знаменитые блогеры проедут по 6 регионам страны и познакомятся с местными достопримечательностями. Одним из регионов – участников проекта стала Кировская область.

По итогам конкурсного отбора будут выбраны несколько групп блогеров по 10 человек в каждой. Они побывают в Тульской и Псковской областях (19-23 июля), в Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан (5-9 июля), а также в Хабаровском крае и Кировской области (12-16 июля).

В рамках 5-дневной поездки блогеры не только посетят интересные уголки вятского края, но и встретятся с известными людьми региона, с представителями бизнес-сообщества, а также с ветеранами.

По итогам блог-тура в Кировской области будет создан новый 5-дневный маршрут для туристов. В него войдут как известные за пределами региона достопримечательности, так и малоизвестные, но не менее интересные места.

— Мы покажем как популярные, так и неизвестные места, в которых не были даже жители области. Уверен, что это будет незабываемое путешествие, которое привлечет к нам новых туристов, — рассказал организатор проекта, зампред Молодежного парламента при ОЗС Дмитрий Шатунов.

Стать блогерами-путешественниками могут и кировчане в возрасте 18-35 лет, имеющие от 10 тысяч подписчиков в любой из соцсетей. Для этого надо зарегистрироваться на портале travelrussia.online, рассказать в соцсетях, почему решили стать участниками проекта и порассуждать о развитии туризма в России. Регистрация продлится до 23 мая.