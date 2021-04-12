В Кировскую область прилетели первые лебеди

В конце прошлой недели лебедей заметили в Малмыжском и Кирово-Чепецком районе. Фотографии перелетных птиц появились в соцсетях.

— Первый лебедь в Кировской области этой весной, — написал житель области Игорь Степанов, сфотографировавший лебедя-шипуна на Нослинском пруду в Малмыжском районе.

Еще нескольких белоснежных птиц могли наблюдать жители Кирово-Чепецкого района. Фото «чепецких» лебедей авторства Максима Баталова опубликовало сообщество «В Кирове что-то происходит».

Ранее кировский фотограф-натуралист заметил в Кирове озерных чаек. По наблюдениям народных синоптиков, они появляются незадолго до половодья.

Фото: Игорь Степанов, Максим Баталов