В Кировскую область привезли 389 тонн солода из Курска и Орлова

В апреле в Кировскую область доставили 389 тонн пивного солода из Курской и Орловской областей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Весь солод поступил в распоряжение одного юрлица, занимающегося производством пива. Образцы солода прошли лабораторную экспертизу, которая подтвердила их качество.

Всего с начала 2022 года в Кировскую область поступило 1200 тонн пивоваренного солода. Продукция была доставлена из Курской, Орловской, Воронежской и Московской областей.

Ранее мы писали, что из Кировской области экспортировали 2600 тонн палочек для мороженого.