В Кировскую область тоннами завозят солод, жмых и шрот

С начала года Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Кировскую область 8,6 т. солода, жмыха и шрота.

Они поступают как из других регионов РФ, так и из-за рубежа.

1700 т рапсового шрота ввезено из Омской области и Алтайского края, 872 т подсолнечного шрота — из Татарстана и Саратовской области, 631 т соевого шрота — из Татарстана, Воронежской, Иркутской и Калининградской областей.

4 665 т ячменного солода поступило из Курской и Орловской областей, Белоруссии и Финляндии, 604 т подсолнечного жмыха — из Саратовской области и Краснодарского края, 140 т рапсового жмыха — из Алтайского края и Казахстана, 20 т льняного жмыха — тоже из Казахстана.

Карантинных вредных организмов в продукции обнаружено не было.