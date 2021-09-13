В кировскую областную больницу поступило уникальное оборудование

В Кировскую областную клиническую больницу поступил современный ангиографический комплекс. Новое оборудование, полученное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», продемонстрировали губернатору Игорю Васильеву.

Новый ангиограф стал четвертым в областной больнице и вторым, полученным по нацпроекту. По словам главврача КОКБ Вадима Ральникова, с его помощью выполняются самые сложные оперативные вмешательства при сосудистых проблемах.

– Для обеспечения работы ангиографических комплексов, произведена масштабная реконструкция операционного блока. Общая площадь ремонтных работ составила около 200 квадратных метров. Были полностью отремонтированы 2 рентген-операционные, — сказал Вадим Ральников.

Новая ангиографическая система позволяет выполнять широкий спектр малоинвазивных диагностических процедур и лечебных манипуляций. К последним относятся, в частности, стентирование и ангиопластика артерий при критической ишемии, эндоваскулярное лечение врожденных пороков сердца, лечение сложных аритмий.

Как отметил глава региона, подобное оборудование значительно повышает возможности кировского здравоохранения в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.