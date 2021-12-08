В кировской ветклинике вылечили толстого лори

В кировскую ветеринарную клинику «Ноев ковчег» принесли необычного пациента – толстого лори. О лечении экзотического зверька сообщается в группе клиники.

Хозяева принесли питомца с жалобами на кровотечение и воспаление в ротовой полости. Осмотр показал, что у пациента поврежден клык. Медики усыпили толстого лори, удалили поврежденный зуб и сняли зубной камень.

Как отмечается в сообществе, с таким пациентом анестезиологи «Ноева ковчега» столкнулись впервые. Пришлось искать информацию о проведении анестезии данному виду животного.

Все закончилось успешно. После пробуждения толстый лори поехал домой дальше радовать владельцев.

Толстый, или медленный лори – ядовитый примат, обитающий в Индии, Индонезии и Китае. Ведет ночной образ жизни и питается преимущественно плодами и насекомыми. Стал популярными экзотическим питомцем в Европе и России.

Фото: vk.com/noevkovchegkirov