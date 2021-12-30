В Кировстате рассказали о розничной торговле

Кировстат рассказал о деятельности индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли в уходящем году.

Этим видом деятельности в регионе занимаются более 27% ИП. За последние пять лет их количество уменьшилось на 30%, а за 10 лет — почти на половину. Причинами называются расширение торговых сетей и жёсткая конкуренция.

Несмотря на это, в 2021 году доля ИП в общем обороте розничной торговли составляет 18% (38 млрд руб.).

Значительная часть предпринимателей (61%) предпочитает самостоятельную деятельность или привлекает членов семьи и партнеров, 39% имеют наёмных работников.

В среднем на 100 предпринимателей приходится 127 объектов торговли.