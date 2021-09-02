В Кирсе открылась модельная библиотека

В День знаний в Кирсе открыли модельную библиотеку. Она разместилась на базе центральной районной библиотеки имени Григория Вяземского и вошла в первую десятку библиотек региона, модернизированных по модельному стандарту.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что развитие библиотек стало одним из приоритетных направлений культурной политики государства.

— Открытие новой модельной библиотеки – это значимое событие в культурной жизни Кировской области, — сказал губернатор Игорь Васильев по видеосвязи. – В этом году модельный статус получат еще 2 библиотеки Верхнекамского района: Рудничная городская библиотека и Кирсинская детская библиотека. Всего к новому году в Кировской области будут работать 13 модельных библиотек, которые станут точками притяжения для жителей региона.

На преобразование библиотеки потратили 10 миллионов рублей. На эти деньги были отремонтированы помещения, закуплена новая мебель и техника, мультимедийное оборудование, а также новые книги. За счет грамотного зонирования в библиотеке были созданы детский уголок, выставочное пространство и лекционный зал. Все работы были проведены в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее модельная библиотека открылась в Мурашинском районе.