В Кирсе отметились 40-градусные морозы

Жители районов Кировской области сообщают о том, что их градусники показывают -42С

Разброс показателей на градусниках жителей Кировской области от -38 до -57. Такими цифрами и фотографиями измерителей температуры за окном делятся в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Так, -42 градуса показали градусники у жителей Вятских Полян, Даровского и Лузы, -40 градусов — в Нагорске, -47 градусов — в поселке Камский. Нашелся даже один кировчанин, чей прибор измерений воздуха показал -57 C в то время, как фактическая температура в областном центре была -30 C, а ощутимая -41.

Дело в том, что приборы, используемые в быту, не прошли процедуру поверки. Как правило, они имеют большую погрешность. К тому же не учитывается их расположение: показатели температуры различны на разных высотах, на солнце они добавят градусов, а вот ветер не учтут. В то время как последний может сильно повлиять на ощутимую температуру. В результате показания могут отличаться на 10 градусов.

Поэтому специалисты, наблюдающие за погодой, опираются на данные термометров, установленных на метеостанциях. А по их данным на 7 утра 23 февраля отметки в 40 градусов достиг лишь один населенный пункт региона – город Кирс Верхнекамского района.

Добавим, что ослабления холодов стоит ждать в четверг вечером, когда на смену ясной морозной погоде придет снегопад.

Фото: vk.com/meteokirov