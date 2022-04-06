В Кирсе пенсионер пришёл в гости и забил хозяина палкой насмерть

В Верхнекамском районе завершено следствие по непреднамеренному убийству, которое произошло в Кирсе 1 ноября.

Труп местного 50-летнего жителя с травмами головы и тела нашли в его же квартире на следующий день. В результате следствия задержали 65-летнего знакомого погибшего. Подозреваемый сознался, что распивал с ним спиртное, возникла ссора, в результате гость избил хозяина деревянной палкой и ушел. А тот скончался.

Районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Назначено наказание: 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.