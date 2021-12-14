В Кирсе вынесли приговор двум мужчинам, которые угрожали подросткам пневматикой

В Кирсе суд вынес приговор двум местным жителям, которые угрожали подросткам пневматическим пистолетом. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 марта в одном из магазинов Кирса. Двое нетрезвых мужчин 40 и 45 лет подошли к подросткам 16 и 17 лет и, угрожая пистолетами, вывели их на улицу. Все случилось при свидетелях. Подростки восприняли угрозу реально и очень испугались. К счастью, никто не пострадал.

Через некоторое время хулиганы напугали пистолетами двух 12-летних школьников на улице Ленина.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Старший из хулиганов, оказавшийся ранее судимым, был взят под стражу, младший – под подписку о невыезде.

В ходе следствия оба местных жителя признали свою вину в содеянном. По приговору суда 45-летний хулиган отправится в колонию строгого режима на 3,5 года. Его напарник получил 1,5 года колонии общего режима.

Фото: 360tv.ru