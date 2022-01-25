В Китае вышла передача про кировского ученого Владимира Сизова

МИА «Россия сегодня» выпустила в Китае радиопередачу про кировского ученого, ректора ВСЭИ Владимира Сизова. Об этом Владимир Сизов сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

В программе рассказывается об увлечении кировчанина китайской культурой и чайными церемониями. По словам Владимира Сизова, его близкое знакомство с китайской гимнастикой цигун произошло в конце 80-х годов.

— В Киров приехала китайская акробатическая труппа, которая продемонстрировала «магические приемы». Мне стало интересно, и я записался на занятия цигун. За полгода я похудел на 15 килограммов. Потом меня отправили в Крым на обучение методике цигун. Его вели 3 мастера из Китая, один из которых, Ли Цзишэн, очень хорошо говорил по-русски. Мы с профессором Ли были хорошими друзьями до самой его смерти в 2011 году. Приезжая в Киров, Ли Цзишэн всегда заходил ко мне домой.

У Ли Цзишэн Владимир Сергеевич впервые попробовал настоящий зеленый чай. С тех пор этот напиток прочно вошел в его жизнь. А позже у кировчанина появилась коллекция китайской чайной посуды. Сегодня в ней более 300 предметов: чайники, чашки, чайные столики.

Чайную церемонию Владимир Сизов сравнивает с китайской поэзией. Как каждый переводчик по-своему интерпретирует строки китайских авторов, так и каждый чай отличается свои неповторимым вкусом.

— Через чайную церемонию иностранцы могут понять необычайную глубину и разнообразие китайской культуры. Подчеркнуть неповторимое очарование чайного искусства поможет «правильное» использование чайников и другие свойства чая.

В праздники кировчанин заваривает чай для своей семьи по китайским правилам. Сам он предпочитает пить черные чаи – особенно улун и юньнаньский пуэр.

Владимир Сизов отметил, что чайная культура была и в России. Правда, псле 1917 года ее традиции были утеряны – ритм современной жизни не оставляет времени для неторопливых посиделок за чашкой чай. Аналогичная проблема сегодня существует и в Китае.

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Фото: sputniknews.cn