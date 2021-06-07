В Кочуровском парке мужчина напал на подростка с «розочкой»

Инцидент произошел 4 июня в Кирове.

Как сообщили в полиции, в Кочуровском парке отдыхали 2 компании. В какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина разбил стеклянную бутылку и ударил 16-летнего подростка осколком. В результате молодой человек получил ранение щеки.

Нападавший скрылся с места происшествия. Сотрудникам полиции удалось установить его личность – мужчина оказался уроженцем Белой Холуницы. Через некоторое время его задержали на съемной квартире.

В настоящее время полицейские проводят проверку инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: vk.com/kochurovskiy_park_kirov