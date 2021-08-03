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В колонии в Кирово-Чепецке провели конкурс по косоплетению

Вадим Шабалин Новости, Общество

В колонии-поселении № 21 (Кирово-Чепецк) прошёл конкурс по косоплетению.

Его участницы не являются профессиональными парикмахерами. На оформление причёски отводилось 30 минут. Не разрешалось использовать ножницы, пенки, геля и лака — только расчёски, бантики и резинки для волос.

На суд жюри были представлены как классические укладки и косы, так и праздничные. Жюри оценивало работы в двух номинациях — «оригинальность на скорость» и «необычное в повседневности».

Все участницы получили памятные дипломы.

Фото 43.fsin.gov.ru

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Вадим Шабалин