В Коминтерне неизвестные испортили бесплатный каток

В ночь на 30 декабря неизвестные хулиганы испортили ледовое покрытие на самом большом городском катке в Коминтерне.

29 декабря на катке были проведены работы по шлифовке льда. Однако нашлись люди, которым это пришлось не по нраву. Следующей ночью лед был поврежден и приведен в состояние, непригодное для катания.

В теруправлении по Первомайскому району просят жителей Кирова уважать чужой труд и не портить людям отдых. Когда будет восстановлено покрытие, не сообщается.

Где еще можно покататься на коньках в Кирове.

Фото: vk.com/pervtu