В Коминтерне открыли отделение реанимации для пациентов с COVID-19

В Кирове открыли реанимационное отделение для пациентов с коронавирусом. Оно развернуто в Коминтерне на базе инфекционного госпиталя на улице Семашко, 2а.

Как отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, за нерабочую неделю количество госпитализаций в инфекционные стационары сократилось. Однако количество тяжелых пациентов не уменьшается. На сегодня их более 300 человек.

С учетом эпидемиологической ситуации минздрав принял решение открыть отделение ковидной реанимации в больнице на улице Семашко. Сюда привозят пациентов из всех районов области, нуждающихся в терапии по болезням почек. Во время пика заболеваемости коронавирусом здесь проводили диализ 30 пациентам, в настоящее время их 15.

Новое реанимационное отделение рассчитано на 12 коек. В палатах интенсивной терапии работают 6 врачей анестезиологов-реаниматологов и 12 медсестер.

– В короткие сроки были проведены ремонтные работы, установлена система водоподготовки для диализа, способная обеспечить одномоментную работу 32 аппаратов, произведена кислородная разводка, установлены аппараты ИВЛ, функциональные кровати, — рассказал главврач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников.

Ранее в Кирово-Чепецке скончалась от коронавируса владелица сети магазинов «Суджук» Надежда Бакулева.