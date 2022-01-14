В Коминтерне продают автосалон-банкрот за 38 миллионов рублей

В Кирове выставили на продажу автосалон за 38 миллионов рублей в микрорайоне Коминтерновском. Объявление появилось на сайте «Авито».

Объект продажи – автоцентр «Ферронордик Авто» — находится на улице Прудной. Владелец продает здание автосалона площадью почти 2 тысячи квадратных метров, земельный участок 35 соток и 37 позиций мебели и авторемонтного оборудования.

— Объект реализуется в рамках ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» через электронные торги, — сообщается в тексте объявления.

Автсалон продают с апреля прошлого года. За это время цена на него упала с 94 до 38 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что покупатели не спешат покупать с торгов имущество КЧУС.

Фото: Авито.ру