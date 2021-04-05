В Коминтерне водитель уценил 4 встречные машины

В аварии пострадали три человека, включая виновника случившегося.

Вечером в пятницу, 2 апреля, на улице Павла Корчагина мкр. Коминтерновский произошло массовое столкновение авто. В районе 17 часов 33-летний водитель автомобиля Skoda Fabia столкнулся с четырьмя встречными автомобилями: Renault Scenic, Hyundai Creta, Skoda Kodiaq и «Лада Гранта». Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В завершении ДПТ виновник случившегося перевернулся. Был ли водитель Skoda Fabia трезв или виной стали плохие дорожные условия, не сообщается. Известно, что травмы получили три человека: виновник аварии водитель Skoda Fabia, 34-летняя водитель Skoda Kodiaq и ее 32-летний пассажир. Медицинская помощь им не потребовалась.

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Фото: vk.com/gibdd43