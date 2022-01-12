В Коминтерновском угнали рейсовый автобус

В УМВД рассказали об угоне рейсового автобуса. Он произошёл в Кирове в мкр Коминтерновский.

Высадив пассажиров на конечной остановке, водитель и кондуктор ненадолго покинули автобус, оставив двигатель работающим. 21-летний молодой человек воспользовался этим и угнал транспортное средство.

Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы на ул.Луганской. Он рассказал, что находился в салоне и торопился по делам, а водитель не возвращался.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

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