В коронавирусных госпиталях Кировской области лечатся 145 вакцинированных пациентов. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, которое состоялось 25 октября. Участники заседания обсудили новые ограничительные меры и поделились статистикой по заболеваемости.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, эпидемиологическая ситуация остается сложной. Количество пациентов с коронавирусом в Кировской области увеличилось до 18 тысяч человек. Растет количество тяжелых пациентов, которым нужна кислородная поддержка. Под инфекционные госпитали задействованы все имеющиеся мощности, а нагрузка на медработников выросла в разы. Тем не менее все пациенты обеспечиваются лекарствами в полном объеме.

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов добавил, что за последние сутки были госпитализированы почти 500 человек. Растет количество беременных кировчанок с коронавирусом. Две из них скончались, несмотря на помощь медиков. Болеют ковидом и дети.

Первый зампред подчеркнул, что особенностью текущей волны COVID-19 является быстрое развитие болезни. В течение 2-3 дней пациент проходит путь от легкого состояния до требующего госпитализации.

— В регионе сохраняется высокий уровень выявляемости заболевших – охват тестированием 569 человек на 100 тысяч населения при нормативе 200, — сказал Дмитрий Курдюмов.

С начала ухудшения ситуации – с 1 октября – в Кировской области было развернуто более 1000 дополнительных инфекционных коек. На сегодня коечный фонд составляет более 5800 мест в 30 медучреждениях в Кирове и районах.

В главном инфекционном госпитале в Кирове доля вакцинированных пациентов составляет 3,8 процента. В 96 процентах случаев они переносят коронавирус средней и легкой форме и только 2 процента – в тяжелой.

В настоящее время в ковидных госпиталях лежат 145 вакцинированных пациентов. В реанимационных палатах они не нуждаются.

Ответственнее всего подошли к вакцинации пожилые кировчане. По данным Кировской городской организации ветеранов, прививки от коронавируса сделали 60 процентов граждан серебряного возраста.

На первое место в текущей ситуации выходит профилактика коронавируса и соблюдение ограничительных мер. Рейды по соблюдению санитарных требований ежедневной проводит Роспотребнадзор. На сегодня специалисты ведомства побывали в 186 объектах, в 86 прошли выездные обследования. Проверяется не только наличие масок и санитайзеров, но и списки вакцинированных сотрудников. Если таковых нет, юрлицо будет привлечено к административной ответственности.

За соблюдением мер профилактики также следят полицейские. По словам начальника УМВД России по Кировской области Константина Селянина, только за прошлую неделю в регионе было проведено 3,5 тысячи проверок и выявлено 217 нарушений в магазинах, общественных местах, местах и транспорте.

Игорь Васильев напомнил, что в Кировской области, как и по всей стране, был введен ряд ограничительных мер. Одной из них стал пропускной режим по QR-кодам. Он начал действовать с 25 октября. Также пожилых сотрудников вывели на удаленную работу. Все эти меры призваны снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

— С учетом действующих мер мы приняли решение не вводить режим нерабочих дней с 25 по 30 октября. С 30 октября по 7 ноября согласно указу президента России на территории Кировской области будут введены нерабочие дни. Важно приложить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции. Ситуация очень серьезная, и я прошу отнестись к ней с максимальной ответственностью, — подчеркнул Игорь Васильев.

Представители бизнес-сообщества области отметили, что с введением QR-кодов посещаемость заведений сократилась до 30-40 процентов от обычной. Однако говорить о каких-либо результатах рано.

— Наполняемость заведений в первый день была невысокой, но, думаю, нужно проанализировать ситуацию за несколько дней. Ряд посетителей негативно реагируют на просьбу предъявить код, — сказал глава представительства федерации рестораторов и отельеров в городе Кирове Петр Кочетов.

В завершение встречи глава региона призвал кировчан пройти вакцинацию как можно скорее. Это позволит избежать локдауна.

— Без сознательного отношения граждан и бизнеса к вопросам своего здоровья позитивных изменений не произойдет. Я прошу приложить все усилия и создать условия, возможности, чтобы граждане могли пройти вакцинацию, — сказал Игорь Васильев.

Актуальный график работы прививочных пунктов от коронавируса в Кирове.