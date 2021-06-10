В Котельниче эвакуировали жителей дома из-за пожара

В ночь на 8 июня в Котельниче загорелся многоквартирный дом.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился по обшивке подъезда, а на лестничной площадке стоял дым. Пожарным пришлось эвакуировать 10 человек, в том числе четверых детей.

В результате происшествия никто не пострадал. В доме обгорела обшивка на потолке подъезда, перила лестницы и двери двух квартир. В ходе проверки было установлено, что очаг возгорания находился на первом этаже под лестницей. Там жильцы оставляли велосипеды и детские коляски, которые также оказались повреждены. Рядом с ними нашли множество окурков, которые, вероятно, и стали причиной пожара.

Как полагают в ГУ МЧС, происшествия можно было бы избежать, если бы жители дома соблюдали правила безопасности: не хранили вещи под лестницей и не курили в помещениях общего пользования.