В Котельниче хотят продать водонапорную башню

В Котельниче решили продать старую водонапорную башню. Об этом сообщает «Типичный Котельнич».

Разрешение на отчуждение башни №1, принадлежащей «Горводоканалу», дали депутаты гордумы. Как пояснил директор предприятия Андрей Шаманский, объект не используется с 2014 года в связи с запуском Шалеевского водозабора. Однако платить налоги за башню приходится.

Вырученные от продажи средства «Горводоканал» планирует направить на ремонт других зданий и сооружений. По словам Андрея Шаманского, интересанты уже есть.

Вместе с башней планируется продать гараж и земельный участок. Их стоимость оценивается в 890 тысяч рублей. Цену башни сможет определить независимый эксперт.

Водонапорная башня в Котельниче была построена в 1912-1913 годах. Она является памятником архитектуры и местной достопримечательностью.

Ранее в Кировской области была продана водонапорная башня в городе Слободском и выставлен на продажу аналогичный объект в Яранском районе.

Фото: vk.com/vkotle