В Котельниче планируется открыть фабрику по производству мебели

А до конца 2021 года здесь начнет работу новое производство по выпуску фанеры. Соглашение о сотрудничестве между правительством Кировской области и компанией подписали глава региона Игорь Васильев и генеральный директор ООО «Король диванов» Андрей Ходасевич.

Инвестиционный проект, срок реализации которого рассчитан до 2023 года, предполагает концепцию замкнутого цикла — от разработки сырья до готового продукта. Значительную часть инвестиций на создание предприятия составят собственные средства компании, а недостающую планируется привлечь в виде займов «Фонда развития промышленности», созданного по инициативе губернатора Игоря Васильева в 2018 году.

— Соглашение позволит привлечь инвестиции в приоритетные отрасли Кировской области. Сейчас в регионе реализуется свыше 300 инвестиционных проектов. Речь идет о проектах стоимостью более 10 миллионов рублей. Нам важен каждый инвестор, не только влияющий на развитие лесопромышленного комплекса, частного бизнеса и социально значимых сфер, но и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, — сказал губернатор.

Фабрики компании уже успешно работают в Саратове, Твери, Новосибирске и Челябинске. На них каждый год производится полтора миллиона единиц мебели.

По словам инвестора, к ноябрю в Котельниче появится оборудование, которое позволит выпускать 20 тысяч кубов фанеры в год. Его запуск планируется концу года. Следующий этап — выпуск корпусной мебели — не менее 500 тысяч единиц в год. А также производство ДСП — 140 тысяч м3 в год.