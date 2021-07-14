В Котельниче полицейские обезвредили мужчину с ножом

Сегодня в Котельниче в дежурную часть МО МВД поступило сообщение от врачей скорой помощи.

Их вызвали в одну из квартир по ул.Луначарского из-за неадекватного поведения находившегося в ней мужчины. Он угрожал причинить себе телесные повреждения ножом.

Полицейские, прибыв на место, приняли меры к обезоруживанию мужчины, однако просьбы бросить нож тот игнорировал. В результате стражи порядка произвели три предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия, а затем, применив физическую силу, задержали мужчину.

В отделе полиции был составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По факту проводится проверка.

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